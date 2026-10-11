Как Зеленского на дизель променяли. Дайджест 11 октября 2026

Изначально я собирался обозначать в качестве главных событий недели другое. Но в пятницу президенты США и России созвонились и достигли определённых договорённостей – и это вытеснило всё остальное на второй план.
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Что то мне подсказывает, что танкеры с дизельным топливом, по крайней мере, частично, в Штаты даже отправляться не будут, а сразу будут идти в Европу, но уже с другими документами и двойной наценкой на топливо. Оттого европейцы и верещат