«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

Одиссей

а Сергейцев прав на 100500!! одна их характерных черт укро-менталитета - завышенная самооценка, знакокачественность и взгляд на русских (именно на русских) свысока, мол-де, жить не умеют. (ну, там много какой блевотины говорится). Так что, поработать после победы придется много.