РИА Новости Тимофей Сергейцев нашел у дверей своей квартиры в Москве свиную голову в пакете. Он стал уже третьим сотрудником российских медиа, получившим такую посылку.
«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы
Комментарии
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Одиссей
а Сергейцев прав на 100500!! одна их характерных черт укро-менталитета - завышенная самооценка, знакокачественность и взгляд на русских (именно на русских) свысока, мол-де, жить не умеют. (ну, там много какой блевотины говорится). Так что, поработать после победы придется много.
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4 час.
Natalija Osminina
Расстрел надо вводить. Хотя бы, чтобы висел над каждой тварью Домоклов меч.
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3 час.
Natalija Osminina
«значительная часть народной массы» на Украине «является пассивными нацистами, пособниками нацизма».- Чистая правда.
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3 час.
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