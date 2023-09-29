Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

«Мы вас можем убить в любой момент»: в Москве журналистам и политологу прислали свиные головы

РИА Новости Тимофей Сергейцев нашел у дверей своей квартиры в Москве свиную голову в пакете.  Он стал уже третьим сотрудником российских медиа, получившим такую посылку.

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Комментарии
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Одиссей
а Сергейцев прав на 100500!! одна их характерных черт укро-менталитета - завышенная самооценка, знакокачественность и взгляд на русских (именно на русских) свысока, мол-де, жить не умеют. (ну, там много какой блевотины говорится). Так что, поработать после победы придется много.
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Natalija Osminina
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