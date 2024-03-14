«Широкую масленицу» встречали в Галушкинском Доме культуры Для молодежи состоялась конкурсно – развлекательная программа.
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«Широкую масленицу» встречали в Галушкинском Доме культуры Для молодежи состоялась конкурсно – развлекательная программа.