История с матрешкой и шипами в Эрарте получает развитие. Интерес среди посетителей к музею подогревается.
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История с матрешкой и шипами в Эрарте получает развитие. Интерес среди посетителей к музею подогревается.