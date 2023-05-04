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18 СНТ в Подмосковье получат питьевую воду за счет столичного бюджета

18 СНТ в Подмосковье получат питьевую воду за счет столичного бюджета

Москва строит инженерную инфраструктуру для СНТ, которые создавались для жителей столицы.За счет столичного бюджета профинансировано строительство 18 водозаборных узлов для 18 садовых товариществ, принадлежащих жителям Москвы, сообщает АГН Москва.

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