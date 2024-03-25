Глава Bentley неожиданно уходит из компании, чтобы возглавить Aston Martin

Адриан Холлмарк был назначен председателем и генеральным директором Bentley в феврале 2018 года. За время его пребывания в должности продажи ультра-роскошной британской марки значительно выросли: с 9 559 единиц в первый год его правления до 15 174 автомобилей в 2022 году.