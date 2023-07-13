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Певица Виктория Макарская оскорбила русских мужчин

Певица Виктория Макарская оскорбила русских мужчин

Посмотрел недавнее видео певицы и православного блогера Виктории Макарской — вместе с мужем Антоном Макарским она выступает с концертами по городам России, а также ведёт этакий женский клуб "Бабсовет" (онлайн и офлайн).

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Комментарии
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Надежда Канцырская
Кто ты такая?  Никто и ничто ,и звать тебя никак. Если бы не фамилия мужа никто бы о тебе  и  не вспомнил.
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7 час.
Zoia Goldshtab
А по роже видно что тупая баба!
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5 час.
Игорь Михайлович
надо не на каналы её подписывать, а в зону сво свозить. там, на передовой, все матерятся. интересно, что она на это скажет..
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4 час.

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