U.S. Secretary of State Marco Rubio will meet the foreign ministers of the Central Asian republics - Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan - in Samarkand, Uzbekistan on 19 October 2026.
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