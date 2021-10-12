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Служба и боевое применение китайских зенитных пулемётных установок в годы холодной войны

Служба и боевое применение китайских зенитных пулемётных установок в годы холодной войны

Опыт, полученный китайскими народными добровольцами в начальный период боевых действий на Корейском полуострове, оказал очень существенное влияние на дальнейшее развитие Народно-освободительной армии Китая.

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