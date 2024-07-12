Константин Антонов: Служба по контракту почетна и хорошо вознаграждается

По мнению заместителя председателя постоянного комитета по бюджету и налогам законодательного Собрания Тверской области Константина Антонова, в условиях сильнейшего давления на нашу страну важность службы по контракту в Вооруженных силах Отечества возрастает кратно.
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