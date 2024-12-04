Тонкие мешочки, дороги и стройки. О чем говорил на прямой линии Андрей Турчак

Глава Республики Алтай пообещал ответить на все вопросы жителей, причем "это будут не отписки, а реальные решения и разъяснения" Глава Республики Алтай Андрей Турчак провел первую прямую линию с выбравшими его в сентябре жителями региона.
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