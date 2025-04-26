Вучич заявил, что российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций США

Российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций Соединенных Штатов до 27 июня. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
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