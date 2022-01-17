Арабская компания "Масдар" построит в Армении две фотоэлектрические электростанции

Пресс-служба президента Армении сообщает, что Армен Саркисян в ходе своего визита в ОАЭ достиг договорённости с исполнительным директором компании "Масдар" Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи о строительстве в Республике фотовольтаической электростанции.