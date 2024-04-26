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Дело генерал-строителя: Иванова догнал гнев покойного Пригожина?

Дело генерал-строителя: Иванова догнал гнев покойного Пригожина?

Генерал-строитель Тимур Иванов сидит в СИЗО и обвинён во взятке. Многие считают, что Иванова догнал гнев покойного главы "Вагнера" Евгения Пригожина.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Читаешь и берёт бешенство от того как изгадили Матушку Россию эти власть имущие. Посмотрите как живут и где стоят их &quot;пятиэтажки.&quot; Эти генералы не о России думают, а прежде о себе любимом. И ведь не он первый в силовых структурах чего в принципе быть не должно. Но в памяти недавней и полковник Захарченко. Мой старший товарищ на вопрос почему у него сад 5 соток ответил, партией другого не поощрялось. Сегодня капитализм и совсем другие ценности. За державу обидно!
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