Дело генерал-строителя: Иванова догнал гнев покойного Пригожина?

ГБ

Геннадий Бережнов

Читаешь и берёт бешенство от того как изгадили Матушку Россию эти власть имущие. Посмотрите как живут и где стоят их "пятиэтажки." Эти генералы не о России думают, а прежде о себе любимом. И ведь не он первый в силовых структурах чего в принципе быть не должно. Но в памяти недавней и полковник Захарченко. Мой старший товарищ на вопрос почему у него сад 5 соток ответил, партией другого не поощрялось. Сегодня капитализм и совсем другие ценности. За державу обидно!