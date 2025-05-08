В Приднестровье увековечили подвиг красноармейца Гитлера

Боец, находясь в окружении, больше недели удерживал свою пулеметную позицию в ДОТе.В Тирасполе, в преддверии Дня Победы состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь повига красноармейца, пулеметчика, Семена Гитлера — который сражался против фашистских захватчиков в 1941 году.