Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 998 подписчиков

В Приднестровье увековечили подвиг красноармейца Гитлера

В Приднестровье увековечили подвиг красноармейца Гитлера

Боец, находясь в окружении, больше недели удерживал свою пулеметную позицию в ДОТе.В Тирасполе, в преддверии Дня Победы состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь повига красноармейца, пулеметчика, Семена Гитлера — который сражался против фашистских захватчиков в 1941 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Игорь
++++++++!
Ответить
14 час.
наверх