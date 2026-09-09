Трамп поддержал успех АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Германия откажется от миграционной политики после победы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на региональных выборах 6 сентября в Саксонии-Анхальте.
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