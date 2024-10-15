Познер вернулся в Москву

Алексей Камышов

Таких "талантов", как клоун по фамилии познер, у нас в России пару-тройку десятков миллионов наберётся. Но на телевидении с экрана на нас смотрят противные и наглые рожи именно с этим "элитным цветом крови". Ибо они настолько безнравственны и беспринципны, что готовы не только предать свою семью, Родину, народ своей страны, но и в открытую плевать нам в лицо, делая заявления, подобные выше написанным. Считаю, что для разного вида "познеров" и других "дюбуа-ургантов" НЕТ МЕСТА в России, а тем более, на телевидении! Пусть зарабатывают себе на жизнь там, где они видят свою "родину". А г-ну эрнсту давно уже пора освободить своё "служебное кресло" руководителя государственного телевидения человеку, способному делать выбор сотрудников не из "узкого круга элитарных кровей", а из тех, кто горячо и беззаветно любит свою Великую Родину — Россию и готов своим личным примером воодушевлять Народ с экрана телевизора.