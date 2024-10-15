Как вы относитесь к Познеру? Кстати, сколько ему лет? Ведь он же уже очень немолод. если можно так тактично выразиться.
Познер вернулся в Москву
Комментарии
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Алексей Камышов
Таких "талантов", как клоун по фамилии познер, у нас в России пару-тройку десятков миллионов наберётся. Но на телевидении с экрана на нас смотрят противные и наглые рожи именно с этим "элитным цветом крови". Ибо они настолько безнравственны и беспринципны, что готовы не только предать свою семью, Родину, народ своей страны, но и в открытую плевать нам в лицо, делая заявления, подобные выше написанным. Считаю, что для разного вида "познеров" и других "дюбуа-ургантов" НЕТ МЕСТА в России, а тем более, на телевидении! Пусть зарабатывают себе на жизнь там, где они видят свою "родину". А г-ну эрнсту давно уже пора освободить своё "служебное кресло" руководителя государственного телевидения человеку, способному делать выбор сотрудников не из "узкого круга элитарных кровей", а из тех, кто горячо и беззаветно любит свою Великую Родину — Россию и готов своим личным примером воодушевлять Народ с экрана телевизора.
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10 час.
Алексей Камышов
Ссаными тряпками по наглым рожам гнать их надо не только с телевидения, но и из России. Пусть к себе на "историческую родину" едут зарабатывать. Или там им столько денег не платят за их кривляния, тупые шутки и откровенные хамские выходки и высказывания?! 🤔
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9 час.
Анатолий Рябенко
Познер выполнял работу по раскрытию личности известных граждан СССР-России для аналитических структур США. Эта информация в полной мере использовалась при развале СССР для назначения удобных для США лиц на должностях российских организаций. В итоге страной начали управлять личности, которые довели страну практически до полного краха в экономике, армии, общественных организаций и др. Познер это хитрый шулер-шпион.
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7 час.
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