Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Познер вернулся в Москву

Познер вернулся в Москву

Как вы относитесь к Познеру? Кстати, сколько ему лет? Ведь он же уже очень немолод. если можно так тактично выразиться.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Таких &quot;талантов&quot;, как клоун по фамилии познер, у нас в России пару-тройку десятков миллионов наберётся. Но на телевидении с экрана на нас смотрят противные и наглые рожи именно с этим &quot;элитным цветом крови&quot;. Ибо они настолько безнравственны и беспринципны, что готовы не только предать свою семью, Родину, народ своей страны, но и в открытую плевать нам в лицо, делая заявления, подобные выше написанным. Считаю, что для разного вида &quot;познеров&quot; и других &quot;дюбуа-ургантов&quot; НЕТ МЕСТА в России, а тем более, на телевидении! Пусть зарабатывают себе на жизнь там, где они видят свою &quot;родину&quot;. А г-ну эрнсту давно уже пора освободить своё &quot;служебное кресло&quot; руководителя государственного телевидения человеку, способному делать выбор сотрудников не из &quot;узкого круга элитарных кровей&quot;, а из тех, кто горячо и беззаветно любит свою Великую Родину — Россию и готов своим личным примером воодушевлять Народ с экрана телевизора.
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10 час.
Алексей Камышов
Ссаными тряпками по наглым рожам гнать их надо не только с телевидения, но и из России. Пусть к себе на &quot;историческую родину&quot; едут зарабатывать. Или там им столько денег не платят за их кривляния, тупые шутки и откровенные хамские выходки и высказывания?! 🤔
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9 час.
Анатолий Рябенко
Познер выполнял работу по раскрытию личности известных граждан СССР-России для аналитических структур США. Эта информация в полной мере использовалась при развале СССР для назначения удобных для США лиц на должностях российских организаций. В итоге страной начали управлять личности, которые довели страну практически до полного краха в экономике, армии, общественных организаций и др. Познер это хитрый шулер-шпион.
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7 час.

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