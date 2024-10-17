В НАТО рассказали о намерении главы Минобороны Украины пролить свет на «план победы»

Министр обороны Украины Рустем Умеров прольет больше света на «план победы» президента республики Владимира Зеленского на ужине с главами министерств обороны (МО) стран НАТО, который состоится в четверг, 17 октября.
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