Кадыров открыл первый халяльный ресторан "Вкусно и точка" в Грозном

В Грозном открыли первый ресторан "Вкусно и точка", предлагающий халяльную продукцию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что заведение в "Грозный Молл" создаст более 60 рабочих мест.
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