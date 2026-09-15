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Царьград

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Кадыров открыл первый халяльный ресторан "Вкусно и точка" в Грозном

Кадыров открыл первый халяльный ресторан "Вкусно и точка" в Грозном

В Грозном открыли первый ресторан "Вкусно и точка", предлагающий халяльную продукцию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что заведение в "Грозный Молл" создаст более 60 рабочих мест.

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