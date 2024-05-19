Астраханский автопарк формирует женский батальон для работы на новых «газелях»

Первой пример подала исполнительный директор Таксомоторного парка-20 (ТМП-20) Марина Конюхова: она получила права категории «D» и сейчас отрабатывает навыки в парке, чтобы в ближайшее время выйти в свой первый рейс.
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