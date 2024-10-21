❗️ С сегодняшнего дня в Феодосии начнется отопление объектов образования Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
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❗️ С сегодняшнего дня в Феодосии начнется отопление объектов образования Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.