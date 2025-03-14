Появились новые подробности переговоров Путина и сепцпосланника Трампа: он кое-что передал

Гарибян Сусанна

А вот ресурсами делиться нельзя. Они нам самим нужны и они не бесконечны. Что дано России Богом, то ей и принадлежит. Обещать можно, делиться нельзя. Против нас же их и используют впоследствии. Трамп торгаш, тут надо думать и думать....