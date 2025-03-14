Показать ещё Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Появились новые подробности переговоров Путина и сепцпосланника Трампа: он кое-что передал
Комментарии
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ШКИПЕР
Хитрожопят пиндосы , а мы в итоге - Нас обманули -
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14 час.
Гарибян Сусанна
А вот ресурсами делиться нельзя. Они нам самим нужны и они не бесконечны. Что дано России Богом, то ей и принадлежит. Обещать можно, делиться нельзя. Против нас же их и используют впоследствии. Трамп торгаш, тут надо думать и думать....
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12 час.
Boris Borisov
Уважаемая, нет никаких " нам самим" -есть захватившие всё капиталисты, -рвачи и воры ! И думать тут нечего : с нашей стороны такие же торгаши , как и Трамп.
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9 час.
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