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Владимирские новости

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Избирательная кампания 2026 во Владимирской области признана сложной

Избирательная кампания 2026 во Владимирской области признана сложной

Ряд школ, где располагались участковые комиссии, закрылись на ремонт, что потребовало экстренного переноса избирательных участков.

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