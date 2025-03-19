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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победитель КЧМ-2025 получит 150-170 млн долларов. У клубов Европы призовые могут быть выше из-за более крупных вступительных взносов

Учитывая же средства, заработанные в предыдущих раундах, призовые победителя могут составить 150-170 млн.

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