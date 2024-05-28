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Картина дня. Финансы

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Венгрия не согласилась на выделение Киеву пяти миллиардов средств из Фонда мира

Венгрия не согласилась на выделение Киеву пяти миллиардов средств из Фонда мира

Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военную помощь Украине, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб журналистам, передает «Газета.

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