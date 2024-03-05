Достройка проблемного ЖК «Гелиос» завершена в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилось строительство жилого дома «Гелиос» на улице Композитора Касьянова. «ЖД „Гелиос“ был одним из последних домов, включенных в реестр проблемных объектов на территории Нижегородской области.
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