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Англия забила 14 голов на ЧМ-2026 и побила свой рекорд. В 2022-м было 13 мячей

ЧМ-2026 стал для сборной Англии рекордным по количеству голов. Гол Энтони Гордона в ворота Аргентины в полуфинале (1:0, второй тайм) стал для англичан 14-м на этом турнире.

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