Женщины в Карелии принимают поздравления и радуются вниманию

В первый весенний праздник, наполненный улыбками и комплиментами, представительницы прекрасного пола получают традиционные и необычные подарки Ученики пряжинской школы порадовали свою учительницу очень трогательным подарком.
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