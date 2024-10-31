В бюджет Петербурга заложат 1,1 триллиона рублей на здравоохранение

Об этом сообщил Александр Беглов Власти Северной столицы выделили 1,146 трлн рублей на развитие системы здравоохранения в ближайшие три года, из которых 672,1 млрд рублей поступят из городского бюджета, а 473,8 млрд — из фонда ОМС.