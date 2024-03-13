Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица Америки, говоря о необходимости помочь киевскому режиму в ударах по Крыму, признали фактическое участие Соединённых Штатов в украинском конфликте.
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