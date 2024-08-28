Трамп возложил часть вины за покушение на него на Байдена и Харрис

Джо Байден «очень усложнил задачу» по обеспечению присутствия достаточного количества сотрудников Секретной службы на митинге в день покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил Трамп 27 августа в интервью подкастеру доктору Филу.
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