Трамп возложил часть вины за покушение на него на Байдена и Харрис

Джо Байден «очень усложнил задачу» по обеспечению присутствия достаточного количества сотрудников Секретной службы на митинге в день покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил Трамп 27 августа в интервью подкастеру доктору Филу.