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Президент Кубы и вице-премьер РФ Чернышенко провели встречу в Гаване

Президент Кубы и вице-премьер РФ Чернышенко провели встречу в Гаване

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель провел встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко по итогам встречи сопредседателей российско-кубинской межправительственной комиссии.

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