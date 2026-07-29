Плацдарм на Казённом Торце: что даёт «Центру» освобождение Красного Кута

Группировка «Центр» 28 июля освободила село Красный Кут на западном берегу Казённого Торца, замкнув вместе с ранее взятым Торским двухбереговой плацдарм на южных подступах к Дружковке, — и вокруг этого эпизода уже зазвучала формула «глубокого рассекающего удара», реальную меру которой и предстоит разобрать.