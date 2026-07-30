Памфилова заявила, что участники СВО найдут себя в гражданской отрасли беспилотников

Председатель ЦИК Элла Памфилова на презентации безэкипажного катера для доставки избирательной документации в Санкт-Петербурге заявила, что участники СВО, освоившие беспилотники, должны быть востребованы в мирной жизни.
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