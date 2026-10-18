Евгений Тишковец из центра "Фобос" сообщил, что "золотая" осень в Москве продлится до конца октября. Затем начнется "глубокая" осень, хотя по климату в ноябре обычно наступает предзимье.
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