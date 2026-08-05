Нестандартные отделочные материалы для ванной в Казахстане 2026 — новые решения, которые удивят даже профессионалов

Ванная комната в 2026 году в Казахстане перестаёт быть исключительно функциональным пространством и всё чаще превращается в полноценную дизайнерскую зону, где сочетаются технологии, эстетика и индивидуальность.
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