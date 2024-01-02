Куриные ножки в молоке на сковороде

Предлагаю приготовить на сковороде сочные, нежнейшие куриные ножки, тушёные в соусе из молока. Молочный соус получается в меру густым, вкусным, он прекрасно дополнит любой гарнир (например, рис или макароны).
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