Губернатор ЯНАО поздравил работников сельского хозяйства

Второе воскресенье октября началось для ямальских аграриев с поздравлений. С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности их поздравил Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
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