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Петербургский дневник

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ЛДПР предложила ужесточить ответственность для нелегальных мигрантов

ЛДПР предложила ужесточить ответственность для нелегальных мигрантов

Депутаты партии внесли в Госдуму законодательную инициативу Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для нелегальных мигрантов, которые совершили административные правонарушения.

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