Названы три технические причины человеческих потерь в «Крокусе»: что придется менять организаторам

Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные очередного еженедельного опроса россиян об их реакции на актуальные события в стране и мире, проведенного сразу после террористического акта в «Крокус Сити Холле».
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