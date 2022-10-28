Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва боевиков ВСУ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонщины Екатерина Губарева поделилась информацией о том, что город Херсон, как и близлежащие территории, укрепляют ради защиты от Вооружённых сил Украины, которые могут попробовать взять город штурмом.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонщины Екатерина Губарева поделилась информацией о том, что город Херсон, как и близлежащие территории, укрепляют ради защиты от Вооружённых сил Украины, которые могут попробовать взять город штурмом.
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