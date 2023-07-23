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Экс-советник Кучмы Соскин: удары России в ответ на атаку Крымского моста показали слабость Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: удары России в ответ на атаку Крымского моста показали слабость Зеленского

Киевский лидер Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность Украины. Это показывают удары России после атаки Вооруженных сил на Крымский мост.

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