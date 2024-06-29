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«Нью-Джерси» выбрал Силаева под 10-м номером на драфте НХЛ. Он 5-й защитник из России в топ-10 в XXI веке

Он стал 5-м российским защитником, выбранным в топ-10 драфта в текущем столетии.  Ранее в этот список вошли Иван Проворов (2015 год, 7-й номер, «Филадельфия»), Михаил Сергачев (2016, 9-й номер, «Монреаль»), Павел Минтюков (2022, 10-й номер, «Анахайм») и Дмитрий Симашев (2023, 6-й номер, «Аризона»).

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