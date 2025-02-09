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Ни денег, ни сладкой жизни: как ВСУ вербует женщин для исполнения терактов

Ни денег, ни сладкой жизни: как ВСУ вербует женщин для исполнения терактов

Киевский режим все отчетливее делает ставку на террористические методы. Российские спецслужбы перехватили гуманитарную помощь для военнослужащих группировки «Север», где часть оборудования, конкретно очки для операторов дронов были заминированы.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Смысл кормить таких в тюрьмах десятки лет на деньги налогоплательщиков? Для таких - только смертная и главное, показательная смертная казнь! Возможно следующая хоть немножко подумает, нужно ввязываться или нет.
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18 час.
АД
Александр Данилов
Надо брать опыт И. В. Сталина! Рабочие лагеря в солнечной магаданской области
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11 час.
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