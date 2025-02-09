Ни денег, ни сладкой жизни: как ВСУ вербует женщин для исполнения терактов

ИГ

Ирина Галивец

Смысл кормить таких в тюрьмах десятки лет на деньги налогоплательщиков? Для таких - только смертная и главное, показательная смертная казнь! Возможно следующая хоть немножко подумает, нужно ввязываться или нет.