Ни денег, ни сладкой жизни: как ВСУ вербует женщин для исполнения терактов

Киевский режим все отчетливее делает ставку на террористические методы. Российские спецслужбы перехватили гуманитарную помощь для военнослужащих группировки «Север», где часть оборудования, конкретно очки для операторов дронов были заминированы.
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