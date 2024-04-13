Яшина: дрон ВСУ атаковал район Энергодара, где находится ЗАЭС

В городе Энергодар подвергся атаке украинского дрона 1-й микрорайон, на территории которого расположена Запорожская атомная станция, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии