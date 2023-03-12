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В пятигорском центре знаний «Машук» стартовала подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи

В пятигорском центре знаний «Машук» стартовала подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи

﻿﻿В пятигорском Центре знаний «Машук» начата подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи Первый заместитель Главы Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки в Ставропольский край посетил Центр знаний «Машук» в Пятигорске и запустил программу общества «Русское знание» по подготовке инструкторов для военно-патриотических воспитательных центров для детей и молодежи, которые вскоре должны открыться во всех регионах, сообщает пресс-служба общества «Куннскап».

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