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Более 150 немецких военных примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в Эстонии

Более 150 немецких военных примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в Эстонии

Более 150 военных ФРГ примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022", сообщает агентство DPA. По информации агентства, силы ВВС и ВМС ФРГ в ходе учений в Эстонии будут обучаться защищать критически важную инфраструктуру восточного партнера по НАТО.

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