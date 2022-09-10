Более 150 немецких военных примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в Эстонии

Более 150 военных ФРГ примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022", сообщает агентство DPA. По информации агентства, силы ВВС и ВМС ФРГ в ходе учений в Эстонии будут обучаться защищать критически важную инфраструктуру восточного партнера по НАТО.