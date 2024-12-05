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«ФедералПресс»: основными инвесторами индустриальных парков в России выступают страны Востока

«ФедералПресс»: основными инвесторами индустриальных парков в России выступают страны Востока

Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников, выступая на площадке Международной недели бизнеса в Уфе, объяснил, что такое индустриальные парки — так называемые промышленные площадки.

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