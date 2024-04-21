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В Поморье прошла образовательная акция «Тотальный диктант»

В этом году более тысячи жителей Архангельской области решили проверить свои знанияВ этом году более тысячи жителей Архангельской области решили проверить свои знанияНапомним, что «Тотальный диктант» — это просветительская акция, цель которой — показать важность грамотности, убедить, что изучение русского языка увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

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