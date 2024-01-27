Райан Дэй выдержал натиск Доргама в квалификации Welsh Open 2024

Райан Дэй провел трудный матч против Мостафы Доргама, Джордан Браун реализовал потрясающий камбэк и обыграл Люй Хаотяня, Стэн Муди победил Шона О’Салливана, Ребекку Кенну разгромил Лиам Пуллен, Энди Хикс проиграл Рики Уолдену, Марко Фу нокаутировал Стюарта Бинхэма, а Оливер Лайнс, Адам Даффи, Мэттью Селт также защитили квалификацию и забронировали место на основные этапы турнира Welsh Open 2024, сообщает WST.