Райан Дэй выдержал натиск Доргама в квалификации Welsh Open 2024

Райан Дэй провел трудный матч против Мостафы Доргама, Джордан Браун реализовал потрясающий камбэк и обыграл Люй Хаотяня, Стэн Муди победил Шона О’Салливана, Ребекку Кенну разгромил Лиам Пуллен, Энди Хикс проиграл Рики Уолдену, Марко Фу нокаутировал Стюарта Бинхэма, а Оливер Лайнс, Адам Даффи, Мэттью Селт также защитили квалификацию и забронировали место на основные этапы турнира Welsh Open 2024, сообщает WST.
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